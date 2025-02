Déjà un problème avec Kolo Muani ? La réponse lâchée en direct en Italie !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et ça lui réussit plutôt bien, puisque ce vendredi il a une nouvelle fois été titularisé par Thiago Motta à l’occasion de la rencontre de Serie A face à Como.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie par Luis Enrique. La solution est venue d’Italie avec un prêt de six mois à la Juventus et le moins que l’on puisse dire c’est que le pari est réussi pour le moment, puisque l’attaquant français cartonne de l’autre côté des Alpes.

« Il n'y a pas de problèmes entre Kolo Muani et Vlahovic »

En deux rencontres sous ses nouvelles couleurs, Kolo Muani a déjà marqué trois buts et pour la Juventus son arrivée est une excellente nouvelle... même pour son concurrent Dusan Vlahovic ! « Il n'y a pas de problèmes entre Kolo Muani et Vlahovic, ils ont des caractéristiques différentes et peuvent même jouer ensemble » a expliqué le directeur sportif Cristiano Giuntoli, au micro de Sky Sport Italia.

« Ce n’était pas facile au départ, mais nous y sommes arrivés »

« Il peuvent jouer entre eux, mais également avec d’autres » a poursuivi le boss du recrutement de la Juventus ce vendredi, en marge de la rencontre de Serie A face à Como. « Après l’entraineur prendra les bonnes décisions en fonction de chaque match, mais nous sommes satisfaits de notre mercato. Ce n’était pas facile au départ, mais nous y sommes arrivés »