«De Zerbi peut péter des câbles», Riolo prévient l'OM !

Après plusieurs semaines de recherche, l’OM tient peut-être son nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi. Ce dernier a un accord de principe avec le club marseillais autour d’un contrat de trois ans. Un très gros coup réalisé par la direction olympienne estime Daniel Riolo, qui a tout de même mis en garde concernant le tempérament de l’Italien.

L’OM semble sur le point de s’attacher les services de son nouvel entraîneur. Si Sergio Conceiçao était annoncé comme la priorité depuis plusieurs semaines, c’est finalement Roberto De Zerbi qui va prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Il devrait signer un contrat de trois ans avec l’OM, jusqu’en juin 2027.

«Il peut péter des câbles, attention»

« Il peut péter des câbles, attention, ça peut emballer les gens, il peut y avoir des coups de mou, mais en tout cas, il va se passer plein de choses », a prévenu Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC , mais il estime malgré tout que c’est une très bonne nouvelle pour l’OM et le championnat de France.

«C'est génial pour l'OM et la Ligue 1»