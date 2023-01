D’accord avec le PSG, l’Europe se l’arrache

Thibault Morlain

Présent à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Axel Disasi est aujourd’hui à l’AS Monaco. Mais voilà que son avenir pourrait s’écrire loin de la Canebière. Il y a quelques mois, on annonçait d’ailleurs le défenseur central au PSG, le voilà qu’il taperait désormais dans l’oeil de gros clubs européens.

Depuis l’été dernier, le PSG se cherche un défenseur central. Alors que Luis Campos toucherait enfin au but avec Milan Skriniar, d’autres pistes avaient été explorées à l’intersaison. Le club de la capitale avait alors scruté notamment en Ligue 1 et c’est notamment le profil d’Axel Disasi (AS Monaco) qui avait tapé dans l’oeil du PSG.

PSG : Un transfert a 400M€ ? Mbappé répond https://t.co/44U2lolX9c pic.twitter.com/tchXXq1Qfx — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« Le PSG ? Il y a eu des contacts »

« Un intérêt du PSG cet été ? C’est toujours plaisant d’être associé à Paris. Je suis quelqu’un d’ambitieux et c’est un club ambitieux. Oui, il y a eu des contacts », avait annoncé Disasi durant le mercato estival. Et voilà que certains avaient même évoqué un accord entre le joueur de l’AS Monaco et le PSG, qui s’était heurté au prix réclamé par le club de la Principauté.

Au tour de Manchester United et du Bayern Munich