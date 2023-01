Surprise de Deschamps, il rêve du PSG !

Arthur Montagne

Malgré une prestation délicate contre la Tunisie dans un match sans enjeu, Youssouf Fofana s'est distingué au Qatar pour sa première grande compétition internationale. Très utilisé par Didier Deschamps, le milieu de terrain de l'AS Monaco était l'un des premiers remplaçants durant la Coupe du monde. Et Youssouf Fofana, natif de Paris, ne cache pas son rêve de signer au PSG.

Fofana ouvre la porte au PSG

« (Ça vous ferait rêver le PSG ?) Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi. (C’est un appel ?) Pas du tout. J’ai dit que ça me ferait rêver parce que c’est chez moi mais on est dans le monde du foot. Je prends la meilleure proposition », lance le milieu de terrain de l'AS Monaco sur le plateau de l'émission Quelle Epoque sur France 2 .

«Ce serait normal de retourner chez moi»