Cristiano Ronaldo, Soler, Skriniar... Toutes les infos mercato du 30 octobre

Publié le 30 octobre 2022 à 12h03

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Ça bouge en coulisses pour l’avenir de Skriniar

Toujours convoité par le PSG, Milan Skriniar voit son contrat s'achever en juin prochain et l'Inter Milan ne compte pas le laisser filer si facilement. En effet, selon les informations de TMW , de nouvelles discussions auraient eu lieu entre l'entourage du défenseur slovaque et la direction milanaise en marge de la rencontre de Serie A entre l’Inter et la Sampdoria (3-0).



PSG : Carlos Soler lâche une révélation sur son arrivée

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Carlos Soler a inscrit son deuxième but de la semaine samedi contre Troyes (4-3). Et l'Espagnol en a profité pour se prononcer sur ses difficultés à son arrivée au PSG : « C’est vrai que je n’ai pas pu disputer beaucoup de minutes. Je savais en venant ici, dans un club aussi énorme, ce serait compliqué. Ce soir j’ai pu jouer et marquer. Je me sens bien. C’est vrai que ça a été une semaine spéciale pour moi. Je suis très heureux ».



