Crise au PSG : Le Qatar prépare un coup, Zidane à l'affût ?

Arthur Montagne

Le PSG est en danger. A Monaco, le club de la capitale a concédé une quatrième défaite en un mois et demi, le tout juste avant le choc contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions, mardi. Par conséquent, Christophe Galtier commence à être sérieusement sous pression. Et bien évidemment, l'ombre de Zinedine Zidane va rapidement planer sur le Parc des Princes. Analyse.

L'été dernier, le PSG avait décidé de tout changer en nommant notamment Christophe Galtier sur le banc pour remplacer Mauricio Pochettino. Un choix qui a fait débat compte tenu du manque d'expérience de l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC. Mais il a rapidement fait taire les critiques avec une première partie de saison très réussie sur le plan comptable puisque le club de la capitale était resté invaincu. Cependant, depuis le début de l'année, le PSG est retombé dans ses travers puisqu'en s'inclinant à Monaco, les Parisiens ont concédé un quatrième revers en un mois et demi. Et comme l'explique Damien Degorre, journaliste de L'EQUIPE , cela fragilise la position de Christophe Galtier.

Il réclame «une union sacrée» au PSG, Mbappé valide https://t.co/dNgBLqZD5W pic.twitter.com/GifV0enfRl — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Galtier menacé ?

« Avec le Paris des Qatariens, à partir de trois défaites en Championnat, l’actionnaire s’agace. A quatre la crise couve. A cinq l’entraîneur est menacé. Ce matin, le PSG est au deuxième stade et son avance au classement (5 points), lui permet d’avoir encore un joker. Mais Galtier sait que l’enchaînement de ces défaites, quatre en moins d’un mois et demi, ne dessine pas des perspectives rassurantes », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir .

Zidane est toujours sur le marché