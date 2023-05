Coup de théâtre, il a choisi le PSG

La rédaction

Le mercato estival du PSG promet d'être bouillant. Différents secteurs de jeu ont été ciblés afin d'être renforcés. La direction parisienne suit de près la situation de Lucas Hernandez au Bayern Munich, et ce, en vue d'un potentiel transfert cet été. Et le joueur est loin d'être insensible aux sollicitations du PSG.

Les prochaines semaines s'annoncent agitées du côté du PSG. En quête de renforts, notamment en défense centrale, le club de la capitale a jeté son dévolu sur le joueur du Bayern Munich, Lucas Hernandez. Un intérêt qui se révèle réciproque.

Le PSG attend une star de Deschamps, la mèche est déjà vendue https://t.co/4ynXVw1XkI pic.twitter.com/XZrprrybjt — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Hernandez veut venir à Paris

L'international français ouvre bel et bien la porte à un départ du Bayern Munich et aurait même une préférence pour sa prochaine destination. Selon Sports Zone , Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG. Le défenseur central a conscience de pouvoir s'imposer en tant que titulaire indiscutable au sein de l'équipe du club de la capitale.

Le Bayern dans l'impasse