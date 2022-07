Foot - Mercato

Clauss, Cristiano Ronaldo, Kimpembe… Toutes les infos mercato du 14 juillet

Publié le 14 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'OM passe à l'action pour Clauss

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l’OM est enfin passé à l’action pour Jonathan Clauss en formulant une offre de 5M€ +1M€ de bonus, Pablo Longoria étant bien déterminé à recruter le latéral droit du RC Lens et de l’équipe de France. De son côté, Clauss serait très attiré par le projet marseillais et la perspective de disputer la Ligue des Champions avec l'OM la saison prochaine, mais le RC Lens réclamerait au minimum 10M€ pour envisager son transfert à un an de la fin de son contrat.



Cristiano Ronaldo a reçu une offre XXL

Selon les informations dévoilées par les chaines TVI et CNN , Cristiano Ronaldo aurait reçu une offre de contrat pour deux saisons en provenance d’Arabie Saoudite, chiffrée au total à 300M€. Elle se divise de la manière suivante : 30M€ d’indemnités de transfert pour Manchester United, 250M€ de salaire pour Ronaldo, et 20M€ versés aux intermédiaires du dossier. Pour rappel, comme Le 10 Sport vous l'a révélé et contrairement aux informations parues à ce sujet, son profil n'a pas été proposé au PSG cet été.



PSG : Campos prend une décision radicale pour le mercato de Kimpembe

Selon les informations de Julien Laurens, journaliste d' ESPN , le PSG ne serait pas mécontent de laisser filer Presnel Kimpembe, au contraire. De son côté, Chelsea fait le forcing pour recruter le défenseur français qui cherche un nouveau défi.



De Préville très chaud pour venir à l'ASSE ?

Annoncé dans le viseur de l'ASSE ces derniers jours, Nicolas De Préville (31 ans) pourrait bien se rapprocher du Forez. Selon les informations de BUT Football Club , le contact a même été établi entre les deux parties au point que l'ancien Bordelais, libre de tout contrat, donne sa priorité à l'ASSE pour cet été.



