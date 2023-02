Clash : Le PSG avait la solution, il l’a laissé s’échapper

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI, le Paris Saint-Germain a fait face à un problème de cohésion récurrent au sein de son vestiaire. Zlatan Ibrahimovic semblait pouvoir rassembler autour de lui, mais ces dernières années une telle figure n’a plus vraiment existé... même si un indésirable avait tout pour jouer ce rôle !

Le PSG version qatari nous a habitué à un recrutement stellaire, mais pas toujours cohérent. Les problèmes des dernières années ont clairement montré que l’objectif des propriétaires parisiens n’était pas forcément d’avoir une équipe homogène, mais plutôt de cibler la star qui pourrait élever à elle seule le niveau collectif.

« Il est rapidement devenu le chouchou du vestiaire »

Il y avait pourtant un joueur qui pouvait jouer un rôle de liant entre les différents clans ! Abonné au poste de remplaçant, Éric Maxim Choupo-Moting n’avait pas du tout le profil de la recrue typique du PSG. Pourtant, des années après son départ on assure au club qu’il avait quelque chose en plus. « Je me souviens qu’il était arrivé avec l’étiquette de la recrue de dernière minute un peu loufoque, genre le Chimbonda de Paris » a expliqué un proche du vestiaire, d’après Le Parisien . « Mais il est rapidement devenu le chouchou du vestiaire, car non seulement il était au top sur le plan humain, mais en plus il tenait la route au niveau football ».

« Avec sa double, voir triple culture, il a été un des liens entre les différents groupes de l’équipe »