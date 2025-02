«Choqué» par un transfert à l'OM, il balance en direct !

Arnaud De Kanel

L'OM a finalement trouvé son attaquant ! Après plusieurs jours de discussions, le club phocéen a accéléré les négociations et conclu l’arrivée d’Amine Gouiri. L’international algérien a passé sa visite médicale ce vendredi avant de parapher un contrat de quatre ans et demi avec l’OM. Lionel Charbonnier émet de nombreuses réserves.

Ce vendredi matin, Amine Gouiri a foulé le tarmac de l’aéroport de Marignane, bien décidé à rencontrer les supporters marseillais avant même de passer par la case visite médicale. Un geste symbolique qui a marqué son arrivée dans la cité phocéenne. Heureusement pour l’attaquant et l'OM, les tests médicaux se sont déroulés sans accroc, permettant à l’international algérien de signer officiellement son contrat avec le club marseillais. Une étape cruciale franchie, qui lance un nouveau chapitre pour l’OM et son nouveau renfort offensif. Connaitra-t-il la réussite ? Lionel Charbonnier en doute, lui qui dit être «choqué» par ce transfert.

«Je suis choqué»

« Moi aussi je suis choqué. Autant je m’enthousiasmais la semaine dernière sur cette possibilité de, pourquoi pas, prendre Gouiri. Car on cherchait un véritable 9, pour moi je ne le mets pas dans cette catégorie, on cherchait un mec avec une possibilité de prêt avec option d’achat ou pas, donc je disais oui, pourquoi pas sauter sur l’occasion », a déclaré le champion du monde 98 dans l'After Foot. Charbonnier estime que l'OM a payé trop cher.

«C’est très cher payé»

« Maintenant, Amine Gouiri à 19 millions d’euros plus trois de bonus, quand tu sais qu’il sort de Rennes qui est au fond du trou et que l’OM a besoin et veut des joueurs de caractère, et que lui n’a jamais rien fait avec les Rennais, avec la pression qu’il y a à Marseille ? Est-ce qu’il va être capable de s’en sortir ? Un joueur comme Neal Maupay a beaucoup moins de qualité technique que Gouiri, mais a une autre mentalité. Amine Gouiri, à Nice, on s’est beaucoup plaint de son comportement dans les vestiaires et hors des vestiaires. Attention, 19 millions pour moi, c’est très cher payé. Je demande à voir », a ajouté Lionel Charbonnier.