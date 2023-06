«C’est un risque» : Il avertit le PSG pour ce transfert

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, le PSG pourrait bien officialiser ses premières recrues. Mais en parallèle, Luis Campos continue de travailler pour amener encore du sang neuf à l’effectif parisien. L’une des priorités actuelles se nomment ainsi Lucas Hernandez. Le défenseur central du Bayern Munich semble alors se rapprocher du PSG. Mais voilà que certains doutes ont été émis concernant le recrutement de Lucas Hernandez.

Depuis un an, le PSG travaille sur l’arrivée de Milan Skriniar. Alors que le Slovaque va enfin rejoindre le club de la capitale, il ne devrait pas être la seule recrue en défense centrale. En effet, actuellement, Luis Campos fonce sur Lucas Hernandez. Aujourd’hui au Bayern Munich, le champion du monde 2018 serait d’ores et déjà d’accord pour rejoindre Paris. Ne reste plus qu’aux deux clubs à se mettre d’accord. Des discussions sont en cours pour le transfert de Lucas Hernandez. Mais est-ce pour autant une bonne recrue pour le PSG ?

« C’est un très grand joueur, mais… »

Au micro d’ Europe 1 , Grégory Schneider s’est confié sur ce possible transfert de Lucas Hernandez. Et le journaliste n’est pas vraiment convaincu : « Je m’en étonne. Il a les croisés, il a eu une fracture. Tout y est passé. On est tous d’accord pour dire que c’est un joueur de très haut niveau, il a été clé dans la quête du titre en 2018. C’est lui contre l’Argentine qui donne l’impulsion. Dans le groupe France, à la fin du Mondial 2018, ils savaient ce qu’ils lui devaient. C’est un très grand joueur, je n’ai pas de doute là-dessus, mais il n’est plus opération depuis assez longtemps. Il se blesse, il rechute, il re-rechute. Je ne peux que me dire c’est un risque ».

« Ils avaient besoin de mettre un mur porteur qui tienne un peu tout ça »