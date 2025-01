«C’est un grand» : Marquinhos réclame une signature au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore prolongé son bail à Paris. Une situation qui commence à devenir tendue, d’autant plus que les Parisiens auraient des doutes quant à l’avenir de leur portier. Néanmoins, Marquinhos encense son coéquipier et espère qu’il prolongera au PSG.

Après la magnifique victoire contre Manchester City (4-2), Gianluigi Donnarumma évoquait son avenir au PSG, affirmant sa volonté de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2026 : « Beaucoup de rumeurs circulent, la vérité est que je suis heureux ici et que tout le monde m'aime et me respecte. Je vais très bien. Je me suis installé et ma priorité est de renouveler ici ». Cependant, le PSG hésiterait encore à lui proposer un nouveau bail, mais Marquinhos de son côté a clairement tranché.

Marquinhos encense Donnarumma

« Combien de temps Donnarumma restera-t-il au PSG ? Je lui ai dit à chaque fois qu'il sortait et qu'il faisait un arrêt : "C'est comme ça que je te veux". C'est un gardien qui a déjà montré qu'il avait un potentiel, une qualité, que même s'il est grand, il est rapide, qu'il a cette force. Je pense qu'il s'est toujours amélioré ces dernières années et qu'il a montré qu'il était un grand gardien pour nous », confie le capitaine du PSG aux médias du club, avant de poursuivre.

«C'est un gardien qui fait la différence»

« C'est un gardien qui fait la différence, nous l'avons vu à maintes reprises. Même contre City, c'était un bon match, il a fait un grand match. C'est un grand ami que j'ai depuis de nombreuses années, un grand homme, une bonne personne. C'est un professionnel, il a toujours été excellent, je veux toujours le meilleur de ces joueurs. Contre City, il a fait la différence pour nous et je m'attends à ce qu'il fasse d'autres bons matches comme ça », ajoute Marquinhos.