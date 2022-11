Transfert - OM : Catastrophe à Marseille, Longoria prépare du lourd sur le mercato

Arnaud De Kanel

Comme à son habitude, l'OM ne sait pas faire dans l'ordinaire et a vécu une première partie de saison complétement folle. Les Marseillais sont passés par toutes les émotions. De la prise de pouvoir agitée d'Igor Tudor, du début de saison canon à l'élimination en Ligue des champions et la blessure d'Amine Harit, tout parait irrationnel. Pourtant, c'est la réalité et c'est pour cela que Pablo Longoria a prévu du changement.

Sur le plan émotionnel, l'OM a vécu les montagnes russes. La dernière rencontre avant la trève face à l'AS Monaco en est la parfaite illustration. Conquérants en première période, les Olympiens s'étaient retrouvés dos au mur après les deux buts monégasques. Et avant de laisser place à l'euphorie avec le but de Sead Kolasinac, c'est la tristesse qui régnait car Amine Harit s'était gravement blessé. Les rencontres de Ligue des champions ont été encore plus révélatrices des problèmes marseillais. L'OM y a cru mais a fini par céder au bout de l'ultime seconde face à Tottenham. Eliminé de toutes les compétitions européennes, le club présidé par Pablo Longoria est contraint de réagir sur le mercato.

Trois recrues attendues à Marseille

« Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif » concédait le président de l'OM en conférence de presse. Les deux tendances se confirment puisque beIN SPORTS a annoncé le forfait d'Harit jusqu'à la fin de la saison, tandis que Gerson se rapproche grandement de Flamengo selon son père. Pablo Longoria se retrouve dans l'urgence. Pour le journaliste Mohamed Toubache-Ter, l'OM devrait recruter un joueur par ligne cet hiver. Les pistes ne manquent pas à l'appel.

Plusieurs pistes activées