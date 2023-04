Ça brûle en coulisses, il annonce sa signature imminente au PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marquinhos va prolonger avec le PSG jusqu'au 30 juin 2027. Interrogé ce samedi soir sur son avenir, le capitaine parisien a confirmé la tendance. En effet, Marquinhos a révélé qu'il négociait actuellement les derniers détails avec sa direction.

Arrivé en provenance de l'AS Rome à l'été 2013, Marquinhos ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin 2024, le capitaine parisien est sur le point de parapher un nouveau bail.

Le cas Mbappé devient une affaire d’état, l’annonce folle https://t.co/T5sRlVPni9 pic.twitter.com/hKSanwPQYm — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Une prolongation jusqu'en 2027 pour Marquinhos

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marquinhos va rempiler avec le PSG et signer un tout nouveau contrat qui le liera au club parisien jusqu'au 30 juin 2027. Présent en zone mixte après la victoire de son équipe sur la pelouse de l'OGC Nice, le défenseur central brésilien a avoué que la fin de ce dossier était imminente.

«On est sur les derniers détails»