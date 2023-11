Avant Mbappé, le Real Madrid prépare un transfert à 50M€

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé fait encore couler beaucoup d'encre sur le mercato. Le Real Madrid serait attentif à l'évolution du dossier de la star du PSG, en fin de contrat en juin prochain. En attendant, Florentino Pérez préparerait d'autres coups sur le marché. Le président madrilène envisagerait notamment un transfert en Espagne.

Le feuilleton Kylian Mbappé va continuer à agiter le marché des transferts. En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, la star de 24 ans n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le Real Madrid serait attentif à l’évolution du dossier, même si la presse espagnole a récemment révélé que la Casa Blanca ne comptait pas le recruter. En attendant, Florentino Pérez préparerait un autre transfert.

Le Real Madrid veut mettre la main sur Nico Williams

À en croire les informations d’ AS , le Real Madrid serait très intéressé par les services de Nico Williams. Le crack de 21 ans est en fin de contrat en juin prochain et sa signature serait vue comme une bonne chose au sein du club madrilène. Cependant, l’Athletic Bilbao voudrait impérativement le prolonger. De son côté, l’international espagnol ne serait pas contre étendre son engagement à condition que sa clause libératoire - qui s’élève à 50M€ - ne soit pas augmentée.

Un véritable bras de fer se prépare pour le crack de l'Athletic Bilbao