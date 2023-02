Au PSG, on baisse le prix pour Kylian Mbappé

La rédaction

C'est un feuilleton sans fin. L'an passé, l'Europe attendait de savoir si Kylian Mbappé partait découvrir un autre championnat, LaLiga avec le Real Madrid ou s'il préférait rester au PSG. La réponse était très attendue mais le natif de Bondy est resté dans le club de la capitale. Mais ce n'est pas pour autant que les rumeurs cessent, surtout que le PSG serait de plus en plus enclin à laisser partir son joyau.

De l'autre côté des Pyrénées, les médias espagnols lancent déjà tour à tour des rumeurs concernant une potentielle venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Entre les dirigeants merengue qui y croient et les affirmations de différents médias, les supporters parisiens vont encore devoir prier pour que leur joueur star reste à Paris.

« Il viendra »

La rumeur avait déjà commencé à enfler depuis les propos d'une dirigeante du Real Madrid, Catalina Miñarro avait évoqué ces derniers jours le cas Mbappé : « Avec Florentino, je n’écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s’ajuste avec les critères du club, il viendra. Et si ce n’est pas le cas, il ne viendra pas, et d’autres viendront. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Florentino Pérez fera toujours ce qui est le mieux pour le club. »

