ASSE : Transfert à 10M€, son père raconte les coulisses

Du côté de l’ASSE, on souhaitait boucler le mercato estival avec l’arrivée d’un nouveau buteur. Ça a été chose faite avec le recrutement de Lucas Stassin, acheté pour 10M€. A 19 ans, le Belge a donc posé ses valises dans le Forez en provenance de Westerlo. Un transfert vers l’ASSE sur lequel est revenu le père de Stassin.

Lucas Stassin est un désormais un joueur de l’ASSE. Recruté par les Verts dans les dernières heures du mercato, le Belge est arrivé en provenance de Westerlo, signant un contrat jusqu’en 2028 avec une année supplémentaire en option. « Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l'idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j'ai déjà tellement entendu parler », confiait Stassin après s’être engagé avec l’ASSE.

« Saint-Etienne est arrivé, avec qui nous avons eu un très bon contact »

Dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés, Stéphane Stassin, père de Lucas Stassin, est revenu sur les dessous de l’arrivée de son fils à l’ASSE. Il confie alors : « Saint-Etienne est arrivé, avec qui nous avons eu un très bon contact. Saint-Etienne était représenté par Loïc Perrin et Huss Fahmy. Ils connaissaient parfaitement bien Lucas, ils l'avaient étudié en détails. Cela a beaucoup plu à Lucas, car parfois nous avions des échanges avec des clubs qui le contactaient parmi d’autres parce juste qu’il avait des bonnes stats de buteur. Là, il a ressenti que le club le voulait réellement et avait bien étudié son profil. Le club l’a également rassuré sur le fait qu’ils étaient conscients que Lucas avait une grosse marge de progression, qu’il était jeune, que le club prendrait son temps avec lui. Cela a fait pencher la balance pour Saint-Etienne, qui croyait clairement en lui ! ».

« Westerlo a laissé choisir Lucas »

« Les contacts avec, d’un côté Loïc Perrin, dont on voyait clairement le passé football, le ressenti terrain et de l’autre avec des personnes très datas, qui avaient parfaitement étudié Lucas... Les 2 réunis ont fait que Lucas a tout de suite été séduit par le projet du club. Les premiers contacts ont été très récents et tout cela s’est fait très vite, Saint-Etienne a fait plusieurs offres pour arriver à finaliser la transaction. Westerlo n’était pas forcément d’accord pour lâcher Lucas mais comprenait qu’il souhaite passer une étape en plus. Finalement, Westerlo a laissé choisir Lucas alors qu’ils étaient prêts à le garder si Lucas voulait rester ! », a poursuivi le père de Stassin.