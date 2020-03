Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'activerait pour boucler deux dossiers !

Publié le 22 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Claude Puel a décidé de miser sur les jeunes du centre de formation de l’ASSE. Cette confiance pourrait déboucher sur des prolongations de contrat pour deux joueurs de l’effectif.

L’ASSE ne réalise pas une bonne saison, mais de nombreux jeunes pointent le bout de leur nez. C’est notamment le cas de Wesley Fofana et Mahdi Camara qui voient leur temps de jeu augmenter, Le défenseur de 19 ans a joué 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, tandis que le milieu de terrain a disputé 20 rencontres sous le maillot vert. Ces performances pourraient leur permettre de prolonger l’aventure à Saint-Etienne.

Mahdi Camara et Wesley Fofana bientôt prolongés par l'ASSE ?