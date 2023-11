Après son transfert au PSG, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au PSG cet été après avoir été sollicité pendant quasiment un an, Milan Skriniar ne cache pas sa joie d’avoir enfin rejoint le club de la capitale. Très heureux de ses débuts avec le club de la capitale, le Slovaque en profite également pour juger le niveau de la Ligue 1 par rapport à la Serie A.

Durant l'été 2022, Milan Skriniar a longtemps semblé proche d'un transfert au PSG. Mais c'était sans compter sur les exigences de l'Inter Milan qui n'a jamais cédé, prenant le risque d'un libre un an plus tard... ce qui s'est produit. L'international slovaque a bien rejoint le PSG cet été à l'issue de son contrat. Et Milan Skriniar semble bel et bien soulagé que son feuilleton ait pris fin.

«Je me sens vraiment bien»

« Je me sens vraiment bien. Finalement je suis là où je voulais être, et j’ai beaucoup travaillé pour ça (…) On a notre façon de jouer. On veut avoir le ballon, et contrôler le match. C’est un style idéal car quand vous avez la possession, votre adversaire n’est plus capable de vous attaquer, il doit en revanche vous presser et courir pour tenter de récupérer le ballon. C’est vraiment un style de jeu que j’aime et je trouve qu’on le fait bien », assure le défenseur slovaque sur le site officiel du PSG, avant d’évoquer la différence entre la Ligue 1 et la Serie A.

«Nous avons l’une des meilleures équipes du monde»