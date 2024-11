Al-Khelaïfi - PSG : Riolo dévoile le nom de son remplaçant !

Thomas Bourseau

Leonardo a tout connu au PSG : la vie de joueur, puis de dirigeant bâtisseur d’un projet sportif et économique pharaonique. Ses liens avec le Paris Saint-Germain ne pourront jamais être rompus de son propre aveu, si bien qu’il envisage un retour à une autre fonction que directeur sportif. De quoi donner des idées à Daniel Riolo.

Au terme de la saison 2010/2011, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari. Nasser Al-Khelaïfi devenait le président du PSG et n’a jamais quitté son poste depuis au contraire des divers entraîneurs et directeurs sportifs qui se sont succédés. Et si le patron du club parisien venait à céder sa place à celui qui a été son premier directeur sportif ?

«Pour le reste, elle ne sera jamais terminée car les liens seront toujours là»

De 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022, Leonardo a été le directeur sportif du PSG. L’ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été sans contestation possible l’architecte sportif du projet QSI. Et d’après les propos du principal intéressé tenus pour Le Figaro, la page avec le Paris Saint-Germain n’est clairement pas tournée. « Mon aventure avec Paris finie ? Peut-être, si on parle du poste de directeur sportif. Pour le reste, elle ne sera jamais terminée car les liens seront toujours là. Dans le football ou ailleurs. Après, c'est une histoire de cycle, revenir une quatrième fois au PSG, c'est peut-être un peu trop, non ? ».

«Et si Nasser Al-Khelaïfi redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo !»

Une sortie médiatique qui a eu le mérite d’alerter Daniel Riolo. L’éditorialiste RMC a publié un post sur son compte X par le biais duquel il a ouvertement fait savoir que Leonardo serait le candidat adéquat à la succession de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. « Gros coup l’interview de Leonardo dans Le Figaro. Rien de fou dans le propos. Mais juste le rêve un peu dingue… Et si Nasser Al-Khelaïfi redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo ! Je sais je sais ça sert à rien. Mais y penser m’a fait du bien… ». Leonardo futur président du Paris Saint-Germain ? Seul l’avenir nous le dira…