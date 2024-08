Mercato : L'OM frappe fort, De Zerbi donne un gros coup de main !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est avec un nouveau visage que l’OM se prépare à entamer cette saison de Ligue 1, avec un premier déplacement à Brest samedi (17h). Neuf joueurs ont rejoint les rangs phocéens, et d’autres recrues sont encore attendues par Roberto De Zerbi, qui semble avoir déjà séduit ce nouveau groupe.

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, l’Olympique de Marseille compte neuf nouveaux joueurs dans son effectif : Jeffrey De Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Elye Wahi, Lilian Brassier, Ismaël Koné et Pierre-Emile Hojberg. D’autres joueurs sont encore attendus pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi, atout majeur de l’OM pour boucler ces nombreux dossiers.

« De Zerbi y est pour beaucoup »

« Aujourd’hui, l’effectif ressemble vraiment à quelque chose et De Zerbi y est pour beaucoup. Si l’on voit autant de joueurs signer à l’OM, c’est aussi grâce au challenge et au discours proposés par l’entraîneur. C’est quelqu’un qui tire vers le haut, tout en se projetant vers l’avenir », explique un intime du groupe, rapporté par Le Parisien.

« Les joueurs adhèrent au projet »

« À l’entraînement, ça bosse dur, à l’italienne, sans doute beaucoup plus que l’an passé à la même période, mais les joueurs adhèrent au projet », ajoute la personne interrogée. Un point de vue partagé par un cadre du club : « Il respire le foot, une passion incroyable qu’on voit à l’énergie qu’il met dans ses séances. C’est un perfectionniste, qui répète, rabâche les mouvements et les jeux de passes. Mais il n’y a pas que la tactique. Il a un temps d’avance sur beaucoup d’entraîneurs et donne beaucoup d’importance au management. Tous les joueurs se sentent aimés et respectés. »