Mercato : A peine arrivé, le clan Mbappé pense déjà à un départ

Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis quelques semaines, le clan Mbappé est sur le point de prendre une décision radicale en écartant Nicolas Seube. Le départ du technicien est déjà acté et un ancien du PSG pourrait bien débarquer en Normandie dans les prochains jours pour le remplacer sur le banc.

La défaite de trop pour Nicolas Seube ? Samedi, le Stade Malherbe de Caen s’est incliné, à domicile, face à Lorient (1-2) et s’enfonce un peu plus au classement. Quatorzième, le club est déjà dans le dur et le clan Mbappé voudrait provoquer un électrochoc dans le vestiaire pour relancer la machine.

Le clan Mbappé aurait acté le départ de Seube

Selon les informations exclusives du 10Sport.com, décision a été prise de se séparer de Nicolas Seube. En coulisses, tout est mis en œuvre pour acter son départ au plus vite et préparer la suite. Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, le clan Mbappé a déjà un nom en tête pour le remplacer sur le banc.

Un favori se dégage

Le nom de Zoumana Camara figure en tête de short-list. Libre depuis son départ du PSG à la fin de la saison dernière, il a toujours pour ambition de retrouver un club. « Je suis ouvert à tous les projets pour entraîner une équipe pro. Je ne peux pas me permettre et je n’ai pas la prétention de dire « non je ne voudrais qu’un club de Ligue 1 et la Ligue 2 je ne veux pas en entendre parler ». L’important c’est d’arriver dans un endroit où l’on veut de moi pour mettre en place mes idées, mon travail. Un club en cours de saison ? S’il y a une proposition, j’écouterai bien évidemment » avait-il confié au Parisien à la fin du mois de septembre. L'arrivée de Camara participerait à une stratégie plus globale. Selon nos informations, l'entourage de Mbappé souhaite réorganiser l'ensemble du club. Une manière de repartir de zéro.