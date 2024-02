Catastrophe RC Lens, il est dévasté

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à Bollaert en barrage aller de Ligue Europa (0-0), le RC Lens se déplaçait à Fribourg avec la volonté de s'imposer afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Et rapidement, les Sang-et-Or ont parfaitement été lancés, menant 2 à 0 à la mi-temps. Mais ce sont bien les Allemands qui se sont qualifiés en prolongations. Un gros coup dur que Florian Sotoca a du mal à digérer.

Troisième de son groupe de Ligue des champions, le RC Lens pouvait légitimement nourrir de belles ambitions en Ligue Europa. En héritant de Fribourg en barrages de cette C3, les Sang-et-Or avaient d'ailleurs des raisons de croire à une qualification, malgré le nul à l'aller à Bollaert (0-0). Mais au retour, les Lensois avaient parfaitement lancé leur match, menant 2 à 0 à la mi-temps grâce à des buts de David Pereira da Costa et Elye Wahi. Fribourg a finalement égalisé dans les arrêts de jeu avant d'aller chercher la qualification en prolongation (3-2). Une terrible désillusion pour Florian Sotoca.

«C’est le football même si ça fait mal à la tête»

« On fait une super première mi-temps. On mérite de mener 2-0, on a joué au ballon. En seconde période ils ont joué leur jeu, ils nous ont pressés, ils ont joué des longs ballons. On prend un but à la dernière minute. C’est le football même si ça fait mal à la tête », assure l'attaquant des Sang-et-Or au micro de RMC Sport après la défaite à Fribourg, avant d'en rajouter une couche.

«Ça fait mal, on voulait poursuivre l’aventure européenne»