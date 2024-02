RC Lens : Un «exploit» est annoncé avant le choc

Benjamin Labrousse

Jeudi dernier, le RC Lens affrontait le SC Fribourg dans le cadre du match aller des 16èmes de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Franck Haise n’ont pas réussi à faire mieux que le match nul (0-0), et pour le consultant Patrick Guillou, il faudra un véritable exploit des Lensois pour la qualification au match retour.

La saison du RC Lens arrive à un gros tournant. Sensationnel l’an passé, les Lensois ont réussi à terminer 3èmes de leur phase de groupe de Ligue des Champions, et ont écopé du SC Fribourg en 16èmes de finale de la Ligue Europa. Pour le match aller à domicile, les Sang et Or ont obtenu le match nul (0-0) face à une formation allemande bien en place.

Un choc s’annonce pour le RC Lens

Auteur d’un nouveau match nul en Ligue 1 cette fois-ci sur la pelouse de Reims (1-1) dimanche dernier, Lens va devoir se surpasser pour le match retour. Ce jeudi, le club artésien se rend donc à Fribourg pour tenter d’aller chercher une qualification. Un déplacement à l’Europa Park qui s’annonce d’ores et déjà compliqué. Interrogé sur ce choc par la Voix du Nord , l’ancien défenseur et désormais consultant pour BeIn Sports Patrick Guillou affirme que la tâche sera rude pour le RC Lens.

« Une qualification à l'extérieur serait un exploit »