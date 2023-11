EXCLU : L'ESTAC a trouvé son nouvel entraîneur !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir démis de ses fonctions Patrick Kisnorbo, l'ESTAC se cherche un nouvel entraîneur. Selon les informations du 10 Sport, un technicien français tient la corde ces dernières heures. Le choix des Troyens serait même en passe de se finaliser...

Trois victoires, treize nuls et vingt-trois défaites. Le bilan de Patrick Kisnorbo à la tête de l'ESTAC ne laissait pas grande place au doute quant à son éviction du poste d'entraîneur. Un an après son arrivée, l'Australien a été démis de ses fonctions. La défaite contre Guingamp (1-0) lui a été fatale. A présent, les dirigeants troyens s'activent pour dénicher son successeur. Et nos sources indiquent que tout est pratiquement bouclé avec un entraîneur français qui connaît bien la Ligue 2.

Dall'Oglio arrive