Foot - Rennes

Rennes : Genesio savoure la victoire à l’OL !

Publié le 13 mars 2022 à 19h46 par La rédaction

Ce dimanche, le Stade Rennais a largement dominé l’Olympique Lyonnais (4-2). De quoi rendre heureux Bruno Genesio, qui écarte toutefois tout sentiment de revanche.