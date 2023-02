Une star provoque un clash au PSG, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, Sergio Ramos a pété un câble. Le défenseur du PSG s'en est violemment pris à un photographe au moment de saluer les supporters du Parc des Princes. Une scène qui peut s'expliquer par une certaine frustration du côté de l'Espagnol après cette défaite ce mardi.

Ce mardi, le PSG a enchaîné sur une troisième défaite consécutive. Après l’OM et l’AS Monaco, le club de la capitale s’est incliné face au Bayern Munich en Ligue des champions. Malgré tout, les joueurs parisiens sont allés saluer les supporters parisiens, présents au Parc des Princes. Mais une star de Christophe Galtier s’est fait remarquer.

Sergio Ramos craque et s’en prend à un photographe

Comme l’explique Le Parisien , les journalistes s’étaient précipités pour immortaliser le moment où Neymar et Lionel Messi saluent le public du Parc des Princes, scène assez rare ces derniers mois. Mais deux d’entre eux se trouvaient trop proches de Sergio Ramos à son goût. L’Espagnol a donc interpellé le premier, habitué des grands événements sportifs, d’un petit coup de coude. Mais le deuxième, un Anglais, n'aurait pas vu le défenseur du PSG et s'est ainsi collé à lui. Le joueur de 36 ans l'a alors poussé violemment, avant de reprendre ses saluts au public comme si de rien n’était.

«Je suis très déçu pour les supporters»