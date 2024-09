Une star du PSG métamorphosée par Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, et aucun joueur n’a été recruté pour le remplacer. Luis Enrique a alors décidé de miser sur les éléments déjà présents dans son groupe pour oublier la star de 25 ans. Le technicien espagnol a notamment travaillé avec Ousmane Dembélé pour qu’il s’améliore à la finition. Et ces efforts portent leurs fruits pour le moment.

Luis Enrique fait travailler Dembélé à la finition

Et comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique aurait notamment poussé Ousmane Dembélé à faire des efforts dans la finition. L'ancien sélectionneur de la Roja le pousse à chaque entraînement. Et le travail du coach du PSG avec son ailier droit commence à porter ses fruits. Ousmane Dembélé a déjà inscrit deux buts en cinq matchs avec le club de la capitale et l’équipe de France. Le joueur de 27 ans réalise un bien meilleur démarrage que la saison passé. Luis Enrique semble l’avoir métamorphosé.

«À chaque entraînement, j’essaye de travailler ça»

Reste maintenant à voir si Ousmane Dembélé saura se montrer plus régulier dans l’exercice tout au long de la saison. « Cette saison, on fait beaucoup d’exercices de finition. Il me dit toujours de cadrer, de prendre ma chance, mais surtout de cadrer parce que même si elle est contrée, il peut y avoir un coéquipier qui peut la toucher et marquer. Et voilà, à chaque entraînement, j’essaye de travailler ça » a-t-il notamment fait savoir après la victoire contre la Belgique ce lundi. À suivre...