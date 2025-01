Un «nouveau Dembélé» au PSG, il répond cash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé contre l’ASSE dimanche soir (2-1), Ousmane Dembélé confirme son excellente forme du moment et semble même avoir retrouvé l’efficacité devant le but. Interrogé après le match, le numéro 10 du PSG assure toutefois qu’il n’y a pas de nouveau Ousmane Dembélé.

Auteur d'une excellente fin d'année, Ousmane Dembélé démarre 2025 sur les mêmes bases ! En effet, le numéro 10 du PSG, qui a offert le Trophée des Champions à son équipe en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu contre l'AS Monaco (1-0), a récidivé dimanche soir avec un doublé contre l'ASSE (2-1). Malgré tout, l'international français assure qu'il n'a pas changé.

Dembélé assure qu'il n'a rien changé

« Non, ce n’est pas un nouveau Dembélé du tout. J’ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, c’est bien. Je vais essayer de continuer comme ça », explique-t-il au micro de DAZN avant de poursuivre.

« En deuxième période, on ne s'est pas facilité cette fin de match. Ils ont poussé et ont joué leur jeu, ils n'étaient pas venus ici pour défendre. On a eu beaucoup d'espaces, on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. C'est comme ça et on est contents des trois points », ajoute Ousmane Dembélé.