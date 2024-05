Un joueur du PSG raconte son calvaire cette saison

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de doublure cette saison dans l'ombre d'Achraf Hakimi, Nordi Mukiele n'a pas beaucoup joué avec le PSG. Le latéral droit français de 26 ans s'est confié dimanche soir sur ces derniers mois difficiles, et il s'efforce de rester ambitieux pour la suite de son expérience parisienne et de sa carrière.

Barré par le statut d'intouchable d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit du PSG, Nordi Mukiele a vécu une saison 2023-2024 particulièrement compliquée sous les ordres de Luis Enrique. En effet, même lorsque son concurrent marocain étant à la CAN et qu'il n'était pas blessé, Mukiele devait parfois céder sa place à Zaïre-Emery, qui est pourtant milieu de terrain de formation. Et il n'a disputé que 19 matches cette saison toutes compétitions confondues avec le PSG.

« C'est dur lorsqu’on ne joue pas »

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la rencontre entre le PSG et Toulouse (1-3), Mukiele a raconté son calvaire cette saison : « C’est toujours dur lorsqu’on ne joue pas après j’essaie de travailler dur à l’entraînement, de rester très professionnel, j’essaie d’aider l’équipe au mieux, que ce soit 10 minutes, que ce soit au poste de latéral gauche, en tant que central ou en latéral droit, j’essaie de donner le meilleur de moi-même », indique l'ancien défenseur du RB Leipzig, qui fait ensuite son mea culpa.

« Je n’ai pas été bon »