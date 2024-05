PSG : Mbappé zappe un grand nom, ça ne passe pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une vidéo publiée vendredi soir, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ. Durant quasiment quatre minutes, le capitaine de l'équipe de France récite un discours dans lequel il remercie plusieurs membres du PSG, à l'exception de Nasser Al-Khelaïfi. Une erreur selon Claude Le Roy.

Attendue depuis plusieurs mois, l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé est donc intervenue ce vendredi soir. Par le biais d'une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, le futur attaquant du Real Madrid a fait ses adieux au PSG en prenant le soin de remercier ses coéquipiers, les entraîneurs qui l'ont dirigé depuis 2017, mais également Leonardo et Luis Campos. Kylian Mbappé a donc pris le soin de ne pas glisser le moindre mot sur Nasser Al-Khelaïfi. Pour Claude Le Roy, le crack de Bondy aurait pu s'abstenir de cette provocation.

«Je pense qu'il aurait pu éviter ça»

« C'est un septennat quand même avec des moments exceptionnels offerts aux spectateurs et je ne comprends pas bien là non plus l'agressivité, la méchanceté même de certains journalistes à son égard. Peut-être que ça les gêne d'avoir un footballeur qui a autant de personnalité et qui n'a jamais voulu être complaisant avec eux. Parce que c'est pas un courtisan ! Et certains aiment bien les courtisans. On est dans un pays qui a toujours préféré Poulidor à Anquetil. Le fait que Kylian ne parle pas du tout de Nasser (Al-Khelaïfi) dans ses remerciements, je pense qu'il aurait pu éviter ça. Parce qu'il lui doit beaucoup quand même dans son parcours de carrière à Nasser. Mais qui ne fait pas d'erreurs ? Les gens parfaits, moi, je me sauve en courant quand j'en entends certains qui pensent qu'ils sont proches de la perfection », explique-t-il dans une interview accordée à CulturePSG , avant d’en rajouter une couche.

«Mbappé doit beaucoup à Al-Khelaïfi»