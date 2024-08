Surprise confirmée pour le prochain attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Gonçalo Ramos, qui manquera trois mois de compétition, Luis Enrique a choisi d'aligner Marco Asensio en position de faux numéro 9. Cependant, d'autres options sont envisagées par l'entraîneur du PSG, à l'image de celle d'aligner Bradley Barcola à ce poste. Daniel Riolo confirme qu'il s'agit bien d'une possibilité pour les prochains matches.

Pendant les trois prochains mois, le PSG devra faire sans Gonçalo Ramos, touché à la cheville. Par conséquent, Luis Enrique cherche une solution et sa composition d'équipe était donc particulièrement attendue vendredi soir pour affronter Montpellier. Et c'est Marco Asensio qui est apparu au poste de numéro 9. L'Espagnol a d'ailleurs marqué lors de la démonstration parisienne (6-0), et a livre une très belle prestation. Et pourtant une autre option existe pour compenser l'absence de Gonçalo Ramos.

Mercato : Le PSG a trouvé le successeur de Neymar ! https://t.co/vYnciC1Fti pic.twitter.com/A22cQbwO9I — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

«Barcola peut aussi jouer numéro neuf»

En effet, en conférence de presse avant la réception du MHSC, Luis Enrique promettait que « Barcola peut aussi jouer numéro neuf, il l’a fait quand il était plus jeune. J’aime avoir beaucoup de joueurs qui peuvent changer de position à tout moment et bien jouer ». Vendredi soir, Bradley Barcola a toutefois évolué à son poste habituel d'ailier gauche et a inscrit un doublé.

Riolo confirme pour Barcola

Au micro de l'After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé que Luis Enrique envisager bien cette option pour les prochains matches : « Luis Enrique va essayer Barcola en 9. Dans sa formation, il a souvent joué à ce poste Barcola. Il n’est pas exclu qu’il essaie ». Par conséquent, malgré l'exceptionnelle prestation de Bradley Barcola au poste d'ailier gauche vendredi soir (6-0), l'international français pourrait bien être utilisé au poste de numéro 9. Une option qui laisse également penser que le PSG ne recrutera pas de nouvel attaquant d'ici la fin du mercato.