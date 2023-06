PSG : Riolo dézingue une star, «il a mangé Galtier»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi vient d’officialiser sa signature avec la franchise de l’Inter Miami, en MLS. Daniel Riolo, qui n’a pas franchement apprécié l’attitude de l’attaquant argentin durant ses deux années passées dans la capitale, dénonce notamment son attitude vers Christophe Galtier.

C’est désormais officiel après un feuilleton qui aura duré plusieurs semaines, Lionel Messi a fait son choix. Son contrat avec le PSG a pris fin, et l’attaquant argentin, qui était courtisé par le FC Barcelone ainsi que l’écurie saoudienne d’Al-Hilal, a finalement opté pour une arrivée libre dans les rangs de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS. Et son passage de deux ans au PSG, s’il n’a pas été marquant sur le plan sportif, semble avoir été mouvementé en coulisses.

« Il se comportait mal »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a en effet fait des révélations troublantes sur l’attitude de Lionel Messi au PSG, et notamment cette saison avec Christophe Galtier : « Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Et si ce n'etaient pas des types biens ? Si c'était des types extrêmement décevants sur le plan des valeurs humaines ? Sur Messi, on m'a raconté des choses sur ce qu'il faisait à l'entraînement, il a mangé l'entraîneur, Galtier n'osait rien lui dire, il déplaçait les séances d'entraînement, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il n'en avait rien à cirer de rien ni personne dans le club. Il se comportait mal dans le club », indique Riolo.

« La seule personne que Neymar respecte »