Révolution à Paris, le PSG est interpellé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans, le PSG a entamé une véritable révolution au niveau de son mode de fonctionnement. Finis les stars, Paris souhaite miser sur une formation jeune et axée sur le collectif. Ancien Titi Parisien, Younousse Sankharé estime tout de même que le club francilien doit encore plus faire confiance aux jeunes éléments.

Le PSG ne ressemble en rien au club qu’il était il y a encore trois ans. Si lors de la saison 2022-2023, Paris était en capacité d’aligner un trio d’attaque composé de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi, les dirigeants parisiens ont décidé de tout chambouler. A l’été 2023, l’Argentin et le Brésilien ont quitté le PSG, tandis que Luis Enrique est arrivé sur le banc, accompagné de plusieurs jeunes recrues.

Place aux jeunes au PSG !

L’objectif est désormais très clair au PSG. Les dirigeants souhaitent bâtir un projet davantage axé sur le long terme, avec le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, mais aussi sur la cohésion d’équipe et l’état d’esprit. En plein milieu de tout ce long processus, le PSG n’a clairement pas oublié son centre de formation. Si Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, ou encore Yoram Zague bénéficient de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, Paris a souvent été pointé du doigt de ce côté-là.

« J’espère juste qu’il aura encore plus de jeunes qui pourront atteindre l’équipe première »

Ainsi, plusieurs Titis issus du centre de formation n’ont pas eu cette chance par le passé. C’est notamment le cas de Younousse Sankharé. Dans les colonnes du Parisien, le milieu de terrain du FC 93 est revenu sur son passage au PSG, et aimerait voir encore plus de jeunesse dans les rangs parisiens : « Je ne vis pas dans les regrets. Je viens du 93, de Pierrefitte, j’ai dû faire des détections pour entrer au PSG, j’étais un bon joueur sans être forcément parmi les meilleurs de ma génération mais j’ai réussi à signer pro et évoluer en L 1 (33 matchs avec le PSG). C’est déjà un beau parcours. Le PSG occupera toujours une place à part chez moi. Je suis content qu’il ait évolué comme ça. J’espère juste qu’il aura encore plus de jeunes qui pourront atteindre l’équipe première », a lâché le joueur de 35 ans.