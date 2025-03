Retour au PSG : Mbappé donne sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG pourrait croiser de nouveau la route de Kylian Mbappé avec une double confrontation potentielle face au Real Madrid dans le dernier carré. Mais l’attaquant de l’équipe de France refuse pour le moment de penser à un retour sur la pelouse du PSG.

Et si Kylian Mbappé retrouvait le PSG et le Parc des Princes dans quelques semaines à peine ? Le Real Madrid s’apprête à défier Arsenal en quarts de finale de la Ligue des Champions, et en cas de qualification, il tombera sur le vainqueur de l’affiche entre le PSG et Aston Villa. Mais en attendant, Mbappé préfère se focaliser sur les prochaines échéances de son équipe avant de trop se projeter.

Kylian Mbappé, le clash avec deux joueurs du Real Madrid !

➡️ https://t.co/LJZNhuz5xA pic.twitter.com/baf1jiy2CS — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

« La pire des erreurs… »

« La pire des erreurs serait justement de penser à ça. Ça me rappelle l’année dernière, quand tout le monde pensait que c’était écrit, qu’il allait y avoir une finale PSG-Real. Et pour finir, nous, on n’y est pas allés, en finale », confie Kylian Mbappé dans un entretien accordé au Parisien sur ses éventuelles retrouvailles avec le PSG.

« Les gens ont le droit de s’enflammer, mais…. »

« Donc je ne pense qu’à Arsenal, qui sera notre adversaire en quart, et à mon équipe, le Real Madrid. On est engagés dans toutes les compétitions. On a l’occasion de réaliser quelque chose de grand dans cette dernière partie de saison et toutes nos forces doivent être consacrées à ça, à nous et aux matchs qui arrivent. Ce type de projections, il faut les laisser au grand public, aux gens qui ont le droit de s’enflammer ou de spéculer. Nous, on n’a pas le temps pour ça », précise Mbappé. Voilà qui est clair.