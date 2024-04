PSG : Une nouvelle faveur après Barcelone ?

Axel Cornic

Avec le quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, la LFP a décidé de reporter la rencontre de Ligue 1 du week-end du Paris Saint-Germain, qui devait affronter le FC Lorient. Mais avec la qualification pour les demi-finales, la question pourrait une nouvelle fois se présenter !

C’est un choix assez fort, qui n’a pas manqué de faire parler. La Ligue de football professionnel a en effet décidé d’accorder un week-end de repos aux équipes engagées dans les compétitions européennes, assurant que leur parcours était une « priorité absolue ». Cela a ainsi été le cas pour le PSG, l’OM et le LOSC.

Un nouveau report pour le PSG ?

Mais une situation semblable pourrait se représenter pour le PSG, qui aura un match le 4 mai face à l’OGC Nice, entre les deux tours des demi-finales de la Ligue des Champions. Interrogé sur la possibilité de voir cette rencontre être également reportée, Pablo Rosario a assuré ne pas y être opposé. « Nous avons encore six matchs à jouer. Peu importe si on doit jouer six matchs en sept jours, par exemple, on devra le faire » a expliqué le milieu niçois. « En fin de compte, je comprendrais la Ligue, si le PSG peut représenter la France. Bien sûr qu’elle peut leur donner un petit plus de temps pour se reposer et préparer leurs gros matchs ».

« Le match de Paris c’est encore loin, on a Lorient dans deux jours et c’est ce qui compte le plus »