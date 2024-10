PSG : Une catastrophe est annoncée pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est réputé pour son style de jeu porté vers l’avant et basé sur la possession de balle comme l’attestent ses passages sur les bancs du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Néanmoins, son management à la Pep Guardiola ne marche pas au PSG selon Samir Nasri. Explications.

Le management de Luis Enrique a beaucoup fait parler dans le cadre du choc de Ligue des champions perdu par le PSG sur le terrain d’Arsenal mardi soir (2-0). Pour des raisons disciplinaires, le coach du Paris Saint-Germain s’est volontairement passé des services de l’atout offensif que représente Ousmane Dembélé.

«Sa façon de jouer n’est pas la bonne, il ne s’adapte pas à son effectif»

De plus, Luis Enrique a aligné une ligne d’attaque sans avant-centre de métier avec Bradley Barcola, Désiré Doué et Kang-In Lee. Pour Samir Nasri, le coach espagnol tente des choses qui ne collent pas aux capacités de son équipe au PSG. « Enrique a carte blanche dans son club sans avoir rien fait. Il manque un numéro neuf, on a l'impression qu'ils peuvent jouer jusqu'à demain sans marquer. Sa façon de jouer n’est pas la bonne, il ne s’adapte pas à son effectif ».

«Tous les entraîneurs se prennent pour Guardiola mais n'ont pas l'effectif de Guardiola»

« Il croit qu'il va calquer ce qu'il a fait avec l'Espagne ou le Barça au PSG. Mais tu n’as pas Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta, tu dois jouer en attaque rapide ou en contres. Tous les entraîneurs se prennent pour Guardiola mais n'ont pas l'effectif de Guardiola ». a conclu l’ex-joueur de Pep Guardiola à Manchester City sur le plateau du Canal Champions Club mardi soir.