PSG : Un transfert surprise annoncé à l’étranger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par le PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo pourrait déjà faire ses valises. Le jeune défenseur central brésilien, prometteur mais encore en phase d'adaptation, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi eux, la Juventus, qui aurait récemment entamé des démarches exploratoires selon les informations dévoilées par la presse italienne.

L’incertitude plane autour de Lucas Beraldo, jeune défenseur central né en 2003. Le PSG, qui l’avait recruté en provenance de São Paulo pour renforcer sa ligne défensive, pourrait s'en séparer cet été. Dans les discussions récentes entre le président de la Juventus Damien Comolli et les dirigeants parisiens autour de l’avenir de Randal Kolo Muani, le nom de Beraldo aurait également été évoqué.

Beraldo ciblé en Italie Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin a récemment lancé une première enquête pour s’informer sur la situation de Beraldo. Si cela reste à ce stade une démarche préliminaire, la presse italienne estime qu’une négociation pourrait rapidement s’enclencher. Pour le défenseur brésilien, ce départ pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu dans un grand championnat.