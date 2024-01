PSG : Un joueur s’en va, Luis Enrique prépare du changement

Arnaud De Kanel

Beaucoup moins impacté que l'OM, le PSG perd tout de même un élément important à cause de la CAN. En effet, Achraf Hakimi a logiquement été retenu par le Maroc et il laisse le côté droit de la défense parisienne vacant à un moment où Luis Enrique pourrait perdre son remplaçant Nordi Mukiele, courtisé par le Bayern Munich.

La CAN débute ce samedi en Côte d'Ivoire et les clubs de Ligue 1 sont particulièrement impactés. De son côté, le PSG va devoir composer sans Achraf Hakimi qui a de grandes chances d'aller loin avec le Maroc et donc de rater plusieurs matchs avec le club de la capitale. Pour le remplacer, Luis Enrique pourrait tenter plusieurs choses.



Mukiele sur le départ

Logiquement, Nordi Mukiele devait palier à l'absence d'Achraf Hakimi durant la CAN. Mais depuis quelques jours, le latéral droit tricolore est dans le viseur du Bayern Munich. Thomas Tuchel le veut absolument et le discours de l'ancien coach du PSG l'a visiblement convaincu. Mukiele aurait pris la décision de quitter la capitale pour s'engager en Bavière mais les dirigeants parisiens essayent de le retenir. Selon Sky Germany , un prêt avec option d'achat serait à l'étude. S'il venait à partir, Luis Enrique aurait deux solutions surprenantes.

Deux surprises concoctées par Enrique ?

Cette saison, lorsqu'Achraf Hakimi était absent, Nordi Mukiele ne jouait pas à coup sûr. Luis Enrique a notamment installé Carlos Soler sur le flanc droit de sa défense. Milieu de terrain de formation, l'Espagnol s'est montré convaincant et il offre une solution à son entraineur. Enfin, Warren Zaïre-Emery peut également dépanner à droite. La saison passée, Christophe Galtier l'avait fait jouer à ce poste. En cas de départ de Mukiele, le PSG pourrait également se positionner sur Sacha Boey. L'arrivée du Français permettrait d'éviter des maux de têtes à Luis Enrique qui n'est tout de même jamais à court d'idées comme il a pu le montrer depuis le début de la saison en repositionnant plusieurs de ses joueurs.