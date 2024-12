PSG : Un fiasco à 35M€ balancé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké n'a jamais réussi à justifier les 35M€ investis sur son transferts et a finalement décidé de s'exiler en Allemagne, à l'Eintracht Francfort, où parvient enfin à s'affirmer. Daniel Riolo a analysé jeudi soir en direct sur RMC l'échec de l'attaquant français au PSG et évoque les coulisses de son arrivée à Paris avec un arrangement entre Nasser Al-Khelaïfi et son homologue du Stade de Reims.

Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 21 apparitions cette saison avec l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitiké s'est donc parfaitement relancé loin du PSG. Le club francilien avait pourtant misé beaucoup d'espoirs au moment de son arrivée en 2022, sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat fixée à 35M€, mais Ekitiké n'a eu droit qu'à un temps de jeu très limité au PSG, barré par une concurrence XXL avec Neymar, Messi et Mbappé.

« Aucun regret »

Dans un entretien accordé à Eurosport, Ekitiké a évoqué son passage raté au PSG : « J’avais fait une bonne saison à Reims alors que je n'avais même pas beaucoup joué. Je me suis retrouvé avec des choix à faire. Franchement, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Je comprends les gens qui pensent qu'il faut une étape intermédiaire. C'est assez logique. C'est normal. Mais il y a aussi des joueurs qui s'imposent directement. Pourquoi pas moi ? Ça ne s'est pas fait. C'est comme ça », confie l'attaquant de Francfort.

« Il s'entraîne pas bien, il découvre la vie à Paris... »

Et en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a rebondi sur cette interview d'Ekitiké : « Son transfert au PSG découle d'une faveur que Nasser Al-Khelaïfi veut faire à son ami Jean-Pierre Caillot, ça lui permet un gros salaire et un gros transfert, tout le monde en profite. Il vient au PSG, mais c'est un mauvais choix parce que la concurrence est trop rude, le club est trop grand, il ne va pas jouer, il s'entraîne pas bien, il découvre la vie à Paris et il perd du temps dans sa progression », lâche Riolo sur le fiasco Ekitiké au PSG.