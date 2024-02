PSG : Transfert surprise, le boss va tout changer !

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG s’est renforcé en défense avec l’arrivée du jeune Lucas Beraldo. Recruté contre 20M€, l’ancien de São Paulo a fait ses débuts en tant que latéral gauche à Paris. Un poste qui lui est plutôt étranger, mais que Luis Enrique tente de rapidement lui faire assimiler. Explication.

Après avoir dynamité le mercato estival, le PSG s’est montré beaucoup plus calme cet hiver. Toujours désireux de miser sur la jeunesse, le club parisien a bouclé les transferts de deux talents brésiliens avec les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Si le second, blessé, ne rejoindra le PSG que l’été prochain, Beraldo, lui, a d’ores et déjà effectué ses grands débuts à Paris.

Lucas Beraldo a fait ses grands débuts avec le PSG

Défenseur central de formation, Lucas Beraldo a pour le moment essentiellement évolué en tant que latéral gauche. Titularisé pour les deux derniers matchs du PSG en Coupe de France (face à l’US Revel et l’US Orléans), le Brésilien de 20 ans a connu des débuts plutôt compliqués en Ligue 1 face à Brest dimanche dernier (2-2).

Luis Enrique veut de la polyvalence chez Beraldo