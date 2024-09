PSG : Surprise, un coach veut imiter Luis Enrique !

Axel Cornic

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a énormément fait discuter et un an après, il ne semble toujours pas faire l’unanimité. Certains de ses choix se sont pourtant révélés payants, comme le repositionnement d’un Vitinha qui a peut-être été le meilleur joueur parisiens la saison dernière.

Les dirigeants du PSG semblent être très satisfaits du travail fait par Luis Enrique, devenu le seul véritable capitaine à bord depuis le départ de Kylian Mbappé. Mais à l’extérieur du club il ne convainc toujours pas et certains de ses choix ont énormément fait parler.

Vitinha peut remercier Luis Enrique

C’était le cas avec les positionnements en attaque, où l’on retrouvait notamment Mbappé dans l’axe, ce qui n’a jamais vraiment été sa position favorite. Mais s’il y a une chose à mettre au crédit de Luis Enrique, c’est l’explosion de Vitinha. Intéressant mais sans plus lors de sa première saison, le milieu portugais a pris une toute nouvelle envergure sous les ordres de l’Espagnol au PSG.

De Rossi veut faire la même chose avec Baldanzi

Ce petit pari pourrait faire des émules ! La Gazzetta dello Sport explique qu’à l’AS Roma on expliquerait que Daniele De Rossi souhaiterait s’inspirer de ce qu’a fait Luis Enrique avec Vitinha, pour relancer Tommaso Baldanzi. Considéré comme l’un des plus grands espoirs italiens lorsqu’il jouait à Empoli, le milieu offensif rencontre des sérieux problèmes depuis son arrivée chez les Giallorossi et pourrait donc être reculé sur le terrain.