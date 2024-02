PSG : Sarkozy débarque sur un dossier brûlant à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi, rien ne va plus. Les deux dirigeants ne s'adressent plus la parole en raison du dossier lié à la vente du Parc des Princes. Aujourd'hui la situation est dans l'impasse et pour tenter de renouer le dialogue avec le président du PSG, la Maire de Paris aurait fait appel à Nicolas Sarkozy, un proche du Qatar.

Le contact est rompu entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo. Le dossier lié à la vente du Parc des Princes a brisé la relation de confiance qui s'était créée ces dernières années. Une guerre d'égos dénoncée par le clan Hidalgo ce mardi. « Elle a été lancée par Nasser. Ceux qui sont pressés d’agir, c’est le PSG, pas la Ville » a confié une source proche de la Maire de Paris.

Sarkozy appelé à la rescousse

En coulisses, ils sont plusieurs à jouer les entremetteurs. Selon les information du Parisien , le clan Hidalgo aurait même fait appel à Nicolas Sarkozy, un proche du Qatar, pour jouer les intermédiaires. Pour l'instant, cette initiative n'a pas remporté un succès fou.

« Deux orgueilleux condamnés à se parler »