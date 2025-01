PSG : Riolo attaque encore Barcola !

La rédaction

Bradley Barcola n'y arrive plus depuis quelques semaines au PSG. Mis sur le banc au profit de Désiré Doué et en danger avec la possible arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l'ancien Lyonnais est la cible des critiques de Daniel Riolo.

En difficulté ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola n'a pas marqué depuis le 9 novembre (2 buts face à Angers). Certains n'hésitent pas à se servir de ses dernières performances et des récentes rumeurs concernant une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour critiquer l'ancien Lyonnais.

« Barcola, tu es bien gentil, tu vas aller t’asseoir »

« Barcola, ce n’est pas la même mentalité que Kvaratskhelia ? Oui, tu as un agneau et un joueur à caractère. Je préfère le joueur à caractère », a déclaré Daniel Riolo, jeudi soir dans l'After Foot sur RMC. « Soyons sérieux, Kvara, il prend Barcola tous les jours. Barcola, tu es bien gentil, tu vas aller t’asseoir sur le banc, car même Panpan a réussi à t’y mettre. On va mettre Kvara et, même s’il a du caractère, ça va aller. Même s’il a du caractère, on va réussir à le gérer. »

Une période compliquée

Arrivé il y a deux saisons au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola paye son passage à vide en étant rétrogradé sur le banc au profit de Désiré Doué. Malgré son bon début de saison avec 10 buts en championnat, l'attaquant français pourrait voir l'arrivée d'un autre concurrent en attaque : Khvicha Kvaratskhelia.