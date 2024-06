PSG : Mbappé s’en va, un chouchou de Luis Enrique le régale

Arnaud De Kanel

Sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé ne revêtira plus le maillot parisien. L'attaquant français a signé au Real Madrid et il débutera sa nouvelle aventure après l'Euro. Actuellement en pleine préparation de c tournoi avec l'équipe de France, Mbappé s'est distingué face au Luxembourg en inscrivant un but, servi sur un plateau pat l'un des chouchous de Luis Enrique, Bradley Barcola.

Kylian Mbappé ne rejouera plus avec le PSG avant plusieurs années. Le capitaine de l'équipe de France s'est officiellement engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Le club de la capitale peut donc entamer sa reconstruction et peut déjà compter sur Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. D'ailleurs, le jeune ailier parisien a offert un beau cadeau à son futur ex-coéquipier.



Le caviar de Barcola pour Mbappé avec les Bleus

Vivement critiqué en début de saison, Bradley Barcola a pu compter sur le soutien indéfectible de son entraineur Luis Enrique. Le coach du PSG n'a jamais douté des capacités de son joueur en lui accordant beaucoup de confiance. Barcola lui a très bien rendu en deuxième partie de saison en ne cessant de monter en puissance. Cela lui a même permis d'être appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro en Allemagne. La folle ascension de Barcola ne semble pas près de s'arrêter et pour sa première sélection en Bleu, il ne lui aura fallu que 5 petites minutes pour se montrer décisif. Entré en jeu à la place d'Antoine Griezmann face au Luxembourg, le joueur du PSG a offert une passe décisive à Kylian Mbappé après un bon travail sur son côté gauche. Une première réussie pour le jeune ailier qui était forcément fier de lui.

«C'est une grande fierté, en plus, gagner comme ça, c'est magnifique»