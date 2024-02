PSG : Mbappé remplacé par un crack ? La vérité éclate

Benjamin Labrousse

Ces dernières heures, l’avenir de Kylian Mbappé aurait pris un nouveau tournant, l’attaquant du PSG ayant choisi de rejoindre le Real Madrid. Alors que le PSG ne recrutera pas de grande star en cas de départ du numéro 7, le jeune Xavi Simons, qui appartient au club parisien, va prendre une grosse décision pour son avenir.

Kylian Mbappé évoluera-t-il toujours sous les ordres de Luis Enrique au PSG la saison prochaine ? L’attaquant parisien, en fin de contrat en juin prochain à Paris, devrait rejoindre le Real Madrid à en croire le Parisien . Le PSG, déjà au courant de la décision du numéro 7 selon le quotidien, pourrait ainsi envisager de miser sur Xavi Simons pour remplacer numériquement Mbappé.

Xavi Simons va trancher pour son avenir, avec ou sans Mbappé

Recruté contre 6M€ un an après son départ vers le PSV Eindhoven, le Néerlandais avait été prêté au RB Leipzig, sans option d’achat. Au vu de sa très bonne saison en Allemagne, le club lipsien souhaite s’offrir définitivement le joueur de 20 ans, qui va devoir prendre une décision quant à son avenir. Et selon les dernières indiscrétions du Parisien , Xavi Simons ne liera pas son avenir au PSG en fonction de la décision de Kylian Mbappé. Pour rappel, certains médias affirmaient que le jeune joueur avait décidé de partir en prêt à l’étranger, en raison de la présence de Kylian Mbappé et Neymar au PSG…

Xavi Simons, un profil parfait pour Luis Enrique ?

Mais en cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le profil de Xavi Simons pourrait parfaitement coller avec les exigences de Luis Enrique. Très polyvalent, le feu follet néerlandais peut évoluer sur tous les fronts de l’attaque, mais également à un poste plus reculé au milieu de terrain, position dans laquelle Xavi Simons évoluait au sein des équipes de jeune du PSG il y a quelques années…