PSG : Cristiano Ronaldo, Messi… L’incroyable comparaison avec Mbappé !

Benjamin Labrousse

Pour beaucoup, Kylian Mbappé pourrait devenir l’un des successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi en tant que meilleur joueur du monde. Si tout reste à prouver sur le terrain pour la star du PSG, le numéro 7 a atteint des sommets de popularité impressionnants. Selon un journaliste ghanéen, Mbappé est autant adulé que le Portugais et l’Argentin en Afrique.

Cela ne fait aucun doute, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont en fin de carrière. Après plus de quinze années à dominer l’Europe, l’Argentin et le Portugais évoluent désormais dans des championnats moins compétitifs. Ainsi, de nombreux observateurs cherchent à identifier les successeurs de ces deux légendes. Pour beaucoup, la star du PSG Kylian Mbappé fait partie des joueurs pouvant succéder à CR7 et à la Pulga , tout comme le Norvégien Erling Haaland (Manchester City).

Cristiano Ronaldo se lâche, Messi n’est pas d’accord https://t.co/KPkaNEd9eA pic.twitter.com/yUOhlHkYTj — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Mbappé, successeur légitime de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi ?

Si l’attaquant de 25 ans semble toutefois loin des standards inouïs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, Kylian Mbappé n’en reste pas moins un monstre de popularité. Pour Foot Mercato , un journaliste ghanéen du nom de Nuhu Adams, s’est livré à une surprenante comparaison entre les trois joueurs. Ce dernier a évoqué la côte de popularité du numéro 7 du PSG sur le continent africain, affirmant au passage que Kylian Mbappé rivalisait avec les deux légendes aux 13 Ballons d'Or.

«Il est vu comme un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo ou Messi»