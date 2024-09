PSG - Mbappé : Le clash est relancé avec cette annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En conflit avec le PSG depuis son départ libre du club cet été, Kylian Mbappé réclame une partie de ses salaires impayés à son ancienne direction. Et de son côté, dans des propos accordés à la presse espagnole, le président Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de tacler Mbappé sans pour autant le citer ouvertement.

L'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé, qui a duré pendant sept ans (2017-2024), s'est donc arrêtée de manière assez brutale l'été dernier. Le capitaine de l'équipe de France avait refusé de prolonger son contrat dans la capitale, ce qui avait instauré un gros froid avec son ancienne direction et notamment le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Le conflit continue entre les deux parties puisque Mbappé réclame une partie de ses salaires non versés par le club parisien, mais de son côté, Al-Khelaïfi ne manque pas une occasion de piquer son ancienne star.

« Un esprit positif comme jamais auparavant »

Dans des propos accordés à MARCA, le président du PSG a taclé Kylian Mbappé sans le nommer en évoquant l'évolution de la mentalité du vestiaire cette saison : « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m’ont dit qu’il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l’entraînement, comme jamais auparavant, avec de l’enthousiasme et de l’ambition pour réussir ensemble », lâche Nasser Al-Khelaïfi.

« La star du PSG n’est pas un joueur en particulier »

« Nous avons un tirage difficile en Ligue des champions, mais nous aimons les grands matches, et ce sera un spectacle incroyable pour nos fans. La star du Paris Saint-Germain n’est pas un joueur en particulier, c’est notre équipe, c’est notre star. Et elle brille de mille feux », poursuit Al-Khelaïfi, qui fait donc une nouvelle fois référence à Mbappé sans le nommer. Le clash n'est pas terminé entre le PSG et son ancien numéro 7...