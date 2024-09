PSG : Le nouveau chouchou de Luis Enrique, c'est lui !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG il y a un an, Marco Asensio a vécu une première saison difficile à Paris. Peu épargné par les blessures, l'international espagnol n'a pas réussi à gagner sa place de titulaire sous la houlette de Luis Enrique. Alors qu'il n'a plus aucun pépin physique, Marco Asensio a débuté tous les matchs du PSG cette saison.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio a refusé de prolonger son séjour à la Maison-Blanche. Désireux de changer d'air, l'international espagnol s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG.

PSG : Asensio était à la peine en 2023-2024

Lors de son arrivée au PSG, Marco Asensio avait bon espoir de devenir un titulaire à part entière de Luis Enrique. Toutefois, son souhait ne s'est pas réalisé la saison dernière. La faute à des pépins physiques. Handicapé par son corps, Marco Asensio a dû se contenter d'un rôle secondaire au PSG en 2023-2024. Mais depuis la reprise, tout a changé pour lui.

Asensio est devenu un titulaire en puissance au PSG

Depuis le lancement de l'exercice 2024-2025, Marco Asensio a débuté tous les matchs du PSG. Epargné par les blessures, le milieu offensif de 28 ans a évolué au milieu de terrain avec Warren Zaïre-Emery et Vitinha contre Le Havre (16 aout, 1ère journée de Ligue 1). Alors que Gonçalo Ramos s'est blessé sérieusement, Marco Asensio a été replacé en pointe par Luis Enrique. Et pourtant, Randal Kolo Muani est habitué à jouer en tant que numéro 9. Face à Montpellier (23 aout, 2ème journée de championnat) et au LOSC (1er septembre, 3ème journée de Ligue 1), Joao Neves a donc pris la place de Marco Asensio dans l'entrejeu. Reste à savoir si le numéro 11 du PSG sera toujours titulaire après le retour de Gonçalo Ramos.