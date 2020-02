Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès annonce une mauvaise nouvelle au PSG !

Publié le 19 février 2020 à 23h15 par A.M.

Averti en toute fin de match contre le Borussia Dortmund, Marco Verratti sera suspendu pour le match retour au Parc des Princes. Un gros coup dur comme l’explique Pierre Ménès.

Battu à Dortmund (1-2), le PSG a livré une prestation décevante, mais reste largement en course pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, il faudra faire sans Thomas Meunier et Marco Verratti tous deux avertis et suspendus pour le match retour au Parc des Princes le 11 mars prochain. Et pour Pierre Ménès, l’absence de l’Italien sera un sacré coup dur pour le PSG.

Verratti, le coup dur pour le PSG